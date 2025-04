Vice-prefeita eleita será secretária; mais nomes SOMENTE em dezembro (assistam)

Futura primeira-dama será voluntária

Gil Martins (Republicanos) e Terezinha Maiorky (Progressistas) visitaram o Npdiario nesta semana, em Santo Antônio da Platina.

Na oportunidade, agradeceram os 11.014 votos, 46,93% dos votos válidos e informaram detalhes sobre a transição que será efetuada a partir da semana que vem.

Foi protocolado o primeiro documento nesse sentido com nomes – do grupo político – responsáveis pelas reuniões, tendo na presidência da comissão o advogado Adilson Anacleto, e integrantes como Tobias de Almeida, entre outros.

Terezinha, que manifestou gratidão pela indicação ao cargo por parte do deputado federal Pedro Lupion (PP), também já aceitou o convite do futuro chefe do executivo para ser a secretária municipal de Assistência Social.

Quanto a Fátima Izak, esposa do prefeito eleito, não terá cargo na administração (ela é assessora parlamentar do deputado estadual Cobra Repórter/PSD), mas prestará serviços voluntários como primeira-dama.

Outros nomes de secretários e diretores serão definidos apenas no início de dezembro. “faremos uma migração respeitosa, acabou a eleição, poderemos inclusive continuar com funcionários que estão na atual gestão, teremos humanização e cumpriremos o prometido na campanha”, afirmou Gil.