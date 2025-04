2º Batalhão celebra POLICIAL MILITAR Feminina (assistam)

Homenagem merecida

Na manhã de quinta feira, dia 24, no auditório do Senac de Jacarezinho/PR, aconteceu a solenidade comemorativa ao “Dia Estadual da Policial Feminina do Paraná”, celebrado anualmente no dia 19 de abril. O evento, realizado pelo 2º Batalhão de Polícia Militar, reafirmou o reconhecimento da coragem, dedicação e sensibilidade das policiais femininas na segurança pública. Além disso, destacou o programa Mulher Segura, uma iniciativa do Estado que reforça o compromisso com a proteção, igualdade e valorização das mulheres paranaenses.

Instituído pela Lei Ordinária nº 20543, de 2021, e posteriormente incluído na Lei nº 21.926, de 2024 – Código Estadual da Mulher Paranaense – o Dia Estadual da Policial Feminina integra o calendário oficial de eventos do Estado. A data é uma celebração do papel crucial das policiais militares femininas, reconhecidas como verdadeiros símbolos de força e inspiração. Elas enfrentam adversidades e abrem caminhos para futuras gerações, equilibrando coragem, empatia, firmeza e humanidade em suas missões.

Programa Mulher Segura e Patrulha Maria da Penha

No âmbito do programa Mulher Segura, o Estado implementa ações essenciais para promover um ambiente mais seguro e igualitário para as mulheres. Uma iniciativa de destaque é a Patrulha Maria da Penha, que atua no acompanhamento de mulheres vítimas de violência doméstica, garantindo segurança e apoio. O 2º Batalhão de Polícia Militar já opera com a Patrulha Maria da Penha na região do Norte Pioneiro do Estado, consolidando seu papel ativo na proteção e assistência às mulheres. Esse trabalho exemplifica a dedicação das corporações militares em criar uma sociedade mais justa e segura.

Palestrantes Inspiradoras

A solenidade contou com a participação de três renomadas palestrantes. Mara Mello, empresária de destaque, abordou o tema “Empoderamento Feminino”, compartilhando sua trajetória de empreendedorismo e liderança. A Sargento Roselaine Gomes de Oliveira, com duas décadas de atuação na Polícia Militar, emocionou o público ao discutir a importância e os desafios das policiais femininas, além de abordar o equilíbrio emocional necessário no dia a dia. Já a Dra. Layana Mara Laiter Martins trouxe uma reflexão sobre “Os impactos ocultos da violência doméstica”, destacando seu trabalho na área jurídica e sua atuação em prol de uma sociedade mais justa.

Reconhecimento e Agradecimentos

Ao final, as palestrantes foram homenageadas com lembranças simbólicas, consolidando a gratidão e reconhecimento pela contribuição de cada uma. O Paraná celebra essas mulheres como verdadeiras guardiãs de esperança e justiça, reafirmando seu compromisso com um futuro mais seguro e igualitário. A solenidade evidenciou não apenas o papel das policiais femininas, mas também o esforço contínuo do Estado em valorizar e proteger as mulheres em todos os âmbitos.

Links úteis

• Saiba mais sobre o Programa Mulher Segura: https://www.seguranca.pr.gov.br/Mulher-Segura

• Informações sobre a Patrulha Maria da Penha: https://www.pmpr.pr.gov.br/Pagina/Patrulha-Maria-da-Penha

• Como denunciar violência doméstica no Paraná: Denunciar violência física ou sexual contra a mulher e Quero denunciar – CEVID – TJPR: https://www.tjpr.jus.br/web/cevid/quero-denunciar