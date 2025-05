Acidente com três caminhões deixa um ferido na PR-092

Colisão complexa envolveu veículos de carga

A Polícia Militar, por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária de Arapoti, atendeu um acidente de trânsito na PR-092, no KM 202, em Jaguariaíva. A ocorrência foi registrada por volta das 15h e envolveu três veículos de carga, resultando em ferimentos leves em um dos condutores.

De acordo com informações da 5ª Companhia da Polícia Rodoviária Estadual de Arapoti, o acidente envolveu um caminhão Iveco Stralis, com placas do Paraná, conduzido por um rapaz de 22 anos. Ele trafegava no sentido Jaguariaíva–Arapoti quando houve uma colisão lateral com o Mercedes-Benz Axor 2544, de Joinville (SC), conduzido por um homem de 47 anos, que saiu ileso.

Com o impacto, o Iveco acabou colidindo com um terceiro veículo, um Scania R460 A6x2, também de Santa Catarina, dirigido por um homem de 64 anos, que não sofreu ferimentos.

O motorista do Iveco foi encaminhado ao hospital local com ferimentos leves. Os demais veículos foram liberados do local.