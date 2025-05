Acidente com vítima fatal EM WENCESLAU

João Miguel da Silva morreu aos 45 anos

Na manhã desta terça-feira, dia 12, um grave acidente foi registrado na rodovia PR-092, em Wenceslau Braz. Uma colisão frontal entre uma Chevrolet Meriva (placas de Fernandópolis-SP) e um caminhão Volvo FH 440 com semi-reboque (placas de Belo Horizonte-MG).

Ocorreu por volta das 11h30m e mobilizou equipes de emergência. De acordo com informações da Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos, a minivan era conduzido por homem de 45 anos, que foi a óbito no local, ficando preso às ferragens. João Miguel da Silva já estava sem vida quando as equipes chegaram para atendimento.

Além do motorista, duas passageiras, uma mulher de 64 anos, que foi hospitalizada em Wenceslau Braz, enquanto a outra, de 36 anos, encaminhada para Jaguariaíva. O condutor do caminhão, 62 anos, saiu ileso.

Durante a inspeção do veículo Meriva, foi encontrado um revólver calibre 0.38 com seis munições, entregue na Delegacia de Polícia Civil brazense.