Acidente deixa dois feridos NA PR-435

Na noite de terça-feira, 29, ocorreu um grave acidente de trânsito na rodovia PR-435, no município de Congonhinhas. O sinistro envolveu uma motocicleta Honda/CG 160 FAN, que transitava no sentido Ibaiti/Congonhinhas.

O condutor, jovem de 20 anos e inabilitado, sofreu ferimentos graves e foi socorrido pelo SAMU, sendo inicialmente levado ao Hospital de Congonhinhas e, posteriormente, transferido para uma unidade hospitalar em Cornélio Procópio. O passageiro da motocicleta, de 22 anos, apresentou ferimentos de natureza média e também foi atendido no Hospital de Congonhinhas.

Segundo informações coletadas no local, o acidente ocorreu quando a motocicleta colidiu com um animal bovino que estava solto na pista. O animal não foi encontrado após o ocorrido. Além dos ferimentos, a motocicleta sofreu danos materiais significativos, tendo sua pendência de IPVA, licenciamento e multas totalizando R$ 51.598,88. Devido a essas irregularidades, o veículo foi removido para o pátio da Polícia Rodoviária Estadual, em Ibaiti, aguardando nova remoção para o pátio de Platina.

Durante a ocorrência, foram lavrados Autos de Infração de Trânsito (AIT) com base nos artigos 162, I, 164 e 230, V do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente e orientam motoristas a redobrarem a atenção nas estradas, especialmente em áreas onde animais podem estar soltos.