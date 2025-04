Acidente deixa duas pessoas feridas EM SIQUEIRA na PR-424

Envolvendo dois carros e uma motocicleta

Acidente ocorreu na quarta-feira, dia 14, no KM 27 da PR-424 envolvendo três veículos, em Siqueira Campos. O primeiro carro, um Volkswagen Santana, conduzido por um homem de 72 anos trafegava no sentido de Salto do Itararé quando colidiu contra um VW Fox, que cruzava a rodovia da direita para a esquerda, em direção contrária ao fluxo. A mulher (52 anos) que dirigia se feriu.

Após a primeira batida o motorista do primeiro carro também acabou se chocando lateralmente contra uma moto que trafegava à sua frente, causando danos nos veículos e machucando o piloto (56 anos) que foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Siqueira Campos.

As autoridades estão investigando as circunstâncias do acidente para determinar as causas e responsabilidades.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.