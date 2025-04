Acidente em Ibaiti deixa quatro feridos

Carro chocou-se contra árvore

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Santo Antônio da Platina atendeu um acidente com vítimas nesta segunda-feira, 07, na PR-435, em Ibaiti.

Um veículo VW/SPACEFOX, de Fazenda Rio Grande/PR, conduzido por uma mulher de 34 anos, trafegava pela Rodovia, no sentido do entroncamento da PR-963 ao entroncamento da PR-272. No Km 53, chocou-se contra uma árvore na margem direita da via.

A motorista, e os passageiros, um rapaz de 23 anos e duas moças de 21 e 24 anos, tiveram ferimentos.

Todos foram encaminhadas ao Hospital de Ibaiti.