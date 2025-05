Acidente na PR-092 em Wenceslau fere mulher de 40 ANOS

Envolveu Honda Civic e Toyota Corolla

Neste domingo, dia três, ocorreu um acidente de trânsito na PR-092, no município de Wenceslau Braz.

Envolveu dois veículos: um Honda Civic, de Siqueira Campos, conduzido por homem de 45 anos, que não sofreu ferimentos, e um Toyota Corolla, de Wenceslau Braz, conduzido por idoso de 74 anos, também sem ferimentos. A passageira do Corolla, de 40 anos, sofreu ferimentos leves e foi encaminhada ao Hospital São Sebastião.

De acordo com informações coletadas no local, o Honda Civic trafegava no sentido Siqueira Campos para Wenceslau Braz e, ao chegar ao Km 255, colidiu transversalmente contra o Toyota Corolla, que seguia imediatamente atrás.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) siqueirense atendeu a ocorrência.