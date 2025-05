Nesta quarta-feira na PR-092

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu acidente com vítima nesta quarta-feira, 12, na PR-092.

Um Fiat/Uno, conduzido por homem (43 anos), trafegava pela Rodovia, no sentido de Quatiguá para’ Siqueira Campos. No Km 289, perdeu o controle do carro e chocou-se contra barranco que estava às margens da Rodovia.

O acidente resultou em danos no carro e o motorista sofreu ferimentos leves.