AMPLIA a COLETA de esgoto em Wenceslau

A Sanepar vai iniciar nas próximas semanas as obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Com investimentos de R$ 4,5 milhões, serão implantados 7 quilômetros de rede que vão permitir a ligação de 507 famílias do bairro Santa Madalena ao sistema de coleta e tratamento de esgoto. Essas ligações vão elevar o atendimento para 72,86% da população. Wenceslau já tem 100% da população urbana abastecida com água potável.

O prefeito Athayde Ferreira dos Santos Junior recebeu a notícia nesta terça-feira (25) em reunião na sede da Sanepar com o diretor-presidente da Companhia, Wilson Bley, e o diretor de Operações, Sergio Wippel.

“Por determinação do governador Ratinho Junior, estamos acelerando a universalização do esgotamento sanitário em todo o estado. Isso se faz com obras. Acabamos de assinar o contrato com a empreiteira que irá fazer esta obra em Wenceslau”, disse Bley.

Para o prefeito Athayde, a obra vai levar mais qualidade de vida ao Santa Madalena. “Agradeço à Sanepar e ao governador. São serviços que fazem a diferença para a população”, disse.