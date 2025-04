É preso, libertado e encarcerado de novo em Andirá (assista)

Não poderia ser criminalizado

A Polícia Civil de Andirá prendeu um homem de 36 anos, investigado por homicídio qualificado que vitimou um idoso de 78 anos no último dia 11 de abril conforme reportagem do Npdiario noticiou. O acusado (foto abaixo) chegou a ser preso em flagrante na madrugada do dia 12 mas teve a liberdade provisória concedida durante o plantão judiciário e foi solto no dia 14.(ver documento abaixo – com restrições- por ser supostamente inimputável),

São pessoas que não podem ser responsabilizadas criminalmente por seus atos. Isso pode acontecer por causa de doença mental, deficiência intelectual, idade ou embriaguez completa involuntária.

Porém, após nova decisão do Poder Judiciário, a prisão preventiva foi decretada na tarde de terça-feira, dia 15, ordem imediatamente cumprida pela equipe de investigação.

Segundo apurado, prestava serviços à vítima, ajudando na limpeza de uma chácara localizada às margens do Rio Paranapanema. Por conta de um desentendimento, desferiu dois golpes na cabeça utilizando um rastelo (foto abaixo). O corpo foi encontrado pelo filho do idoso, boiando no rio, e inicialmente acreditou-se tratar de um caso de afogamento. Durante o interrogatório, o investigado confessou o crime.

As investigações prosseguem e serão concluídas dentro do prazo legal.

O corpo do alfaiate Lázaro Alves Sobrinho (foto acima de bermuda), esteve no Velório Municipal de Andirá cuidado pela Funerária Selleti. O sepultamento aconteceu na manhã de domingo, dia 13, no Cemitério Municipal andiraense. Deixou a esposa, Irene, 2 filhos e 3 netos.

O inquérito foi instaurado e é presidido pelo delegado Gabriel Caldeira (fotos e vídeo).

