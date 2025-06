Candidato à OAB quer reestruturar GESTÃO

Pansieri ressalta valorização da categoria

As propostas apresentadas pelo candidato à presidência da OAB Paraná, advogado e professor Flávio Pansieri,,tornaram pautas do debate sobre a importância da reestruturação da OAB para a advocacia e sociedade paranaense.

O candidato à presidência da OAB Paraná na Chapa Pela Ordem 10, advogado Flávio Pansieri, construiu “uma pauta coletiva com a participação de centenas de advogados de todo o estado” que traz 10 princípios e 10 propostas para um novo modelo de gestão na OAB Paraná nos próximos 3 anos, que atenda os interesses da advocacia paranaense, e resgate também a dignidade, o respeito e a força de todos os advogados e advogadas do Paraná.

O advogado Flávio Pansieri trouxe o debate da reestruturação da OAB Paraná para ser discutido com a sociedade paranaense. A valorização da advocacia paranaense tornou-se tema de debates em todo o Estado. A OAB é uma das entidades de classe que representa o ponto de equilíbrio para as tensões registradas no sistema democrático brasileiro, e neste contexto destaca-se a importância das eleições desta sexta, dia 22, para escolha do presidente, dos dirigentes e conselheiros, para a gestão do triênio 2025/2027 da OAB PR.

Segundo dados da instituição 65 mil advogados estão aptos para participar do pleito eleitoral. O voto é obrigatório, e o advogado que deixar de votar pagará multa de 20% no valor da anuidade. A votação será on-line e presencial, caso o advogado tenha algum problema na votação on-line poderá votar de forma presencial na seccional Paraná em Curitiba, ou em uma das 49 subseções da ordem no interior do estado. O horário de votação será das 9h às 17h.

Para o candidato à presidência da OAB PR, advogado Flávio Pansieri, o projeto da Pela Ordem 10 é construir uma nova OAB que pense em toda a advocacia, em todos os problemas que os advogados têm no seu cotidiano. “Vamos trabalhar para construir carreiras na advocacia, para reestruturar a Escola Superior de Advocacia (ESA), com a oferta de cursos gratuitos, para implantação de um sistema de prerrogativas célere e efetivo, e em conjunto com o governo do Estado vamos desenvolver um programa de valorização da advocacia dativa, para que os advogados que atuam nessa área tenham um estrutura de trabalho adequada e uma remuneração justa e digna, reconhecendo assim a importância desses profissionais que garantem ao cidadão o acesso à justiça”, destacou Pansieri.