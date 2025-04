CASAL MORREU em acidente em Cornélio

Corpo de policial civil enterrado

A Polícia Rodoviária Federal atendeu na tarde desta quinta-feira, (10), um acidente fatal, onde um veículo acabou saindo da pista e colidindo contra uma árvore, na BR-369 (Km 95), em Cornélio Procópio.

O condutor e a passageira, ambos de 42 anos, vieram a óbito no local. Eles foram identificados, sendo Adriana Gonçalves, agente da Polícia Civil, lotada em Congonhinhas, e o marido, Fred Carnasciali Filho (foto).

De acordo com a PRF, chovia muito no momento do acidente.

Compareceram ao local o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Criminalística, IML e PRF.

O corpo de Adriana, filha de Carmem e Celso Gonçalves, que deixou dois filhos menores, foi sepultado em Sapopema na tarde desta sexta-feira, dia 11. Ela tinha também parentes em Santo Antônio da Platina.

.