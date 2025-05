CHAPA ÚNICA PARA Subseção da OAB de S. Antônio da Platina

Integra outras seis cidades da região

A OAB/PR realizará no próximo dia 22 as eleições para as novas Diretorias das Subseções e para a Seccional do Paraná. O voto é obrigatório para todos os inscritos e pode ser realizado on-line ou presencialmente na sede da Subseção correspondente.

A Subseção da OAB de Santo Antônio da Platina abrange as cidades de Joaquim Távora, Ribeirão do Pinhal, Abatiá, Jundiaí do Sul, Quatiguá e Guapirama.

No pleito platinense haverá chapa única representada pela XI de Agosto, com Eber Luiz Sócio como candidato à Presidência e Helainny Maria de Lucena Brito Gaudêncio (os dois na imagem de capa) como Vice-Presidente.

Os demais cargos da chapa são ocupados pelos advogados Bruna Lemes Fogaça Camargo, como Tesoureira; Pedro Maurício Simões Pavoni, como Secretário-Geral; e Anne Michely Vieira Lourenço Perino, como Secretária-Geral Adjunta.

Para os cargos de Conselheiros Titulares, os advogados eleitos são: André Luís Resende Paulino, Flávia Lomba Corsini da Silva, Franciele Parmezan de Gouveia Mazoti, Juliano de Paula Azevedo, Kellen Cristine Strambeck, Paulo Sebastião de Souza Junior, Ramon Gomes Gândara, Valdeci Antônio de Almeida. Os Conselheiros Suplentes são André Luiz de Souza Chaves, Caroline Ferreira Batista de Sousa Acosta, Elaine de Cássia Seghetto Vale, Gislaine Souza Jark, Hélen Siméia Henrique Ferreira, Lucas Martins Claro, Maurílio Merege Da Costa, Nilton Massanori Sato, Simone Valério Silva e Willian David do Nascimento.

A Chapa XI de Agosto apoia integralmente a Chapa XI de Agosto que concorre para a Diretoria da Seccional do Paraná. Esta é composta pelos candidatos Luiz Fernando Casagrande Pereira, como Presidente, e Graciela Iurk Marins, como Vice-Presidente. Na chapa estão ainda Adriana D’Ávila Oliveira, como Secretária-Geral; Éder Fabrilo Rosa, como Secretário-Geral Adjunto; e Mauro Joselito Bordin, como Tesoureiro. O atual Presidente da Subseção de Santo Antônio da Platina, Ailson Jesus Levatti, também integra a chapa da XI de Agosto para a Seccional do Paraná, concorrendo como Conselheiro Estadual.

O voto de cada advogado é essencial para definir o futuro da OAB/PR no próximo triênio. A Chapa XI de Agosto de Santo Antônio da Platina pede o apoio e o voto de confiança de todas as advogadas e advogados da Subseção.

