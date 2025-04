Colisão frontal fere três neste sábado

Em Congonhinhas no trecho entre Nova Fátima

Um Fiat/Uno e um VW/Gol (ambos com placas de Congonhinhas) bateram de frente neste sábado, dia 12, no KM 160 da PR-093, em Congonhinhas.

O condutor do primeiro carro, 28 anos, o motorista , 46, e seu passageiro, nove, do segundo automóvel, se machucaram e foram encaminhados ao Hospital Municipal local.

Testes de Etilômetro não efetuados devido encaminhamentos à unidade de saúde. Aconteceu no trecho entre Nova Fátima numa reta e havia neblina.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Cornélio Procópio atendeu a ocorrência.