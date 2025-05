Colisão traseira deixa dois feridos GRAVES

PRE de Siqueira Campos atendeu ocorrência

Na tarde de sábado, dia 19, uma colisão traseira ocorreu no KM 03 da PR-435 no município de Congonhinhas, resultando em ferimentos graves para dois ocupantes de um veículo.

O acidente aconteceu entre um trator agrícola Valmet 85 ID e um VW Gol e foi atendido pela Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos.

De acordo com as informações coletadas no local, o trator, conduzido por idoso, de 62 anos, trafegava no sentido de Congonhinhas à Ibaiti quando foi atingido na parte traseira pelo VW Gol, que seguia logo atrás. O condutor do Gol, de 31 anos, e a passageira, de 28 anos, foram socorridos e encaminhados ao Hospital de Congonhinhas com ferimentos graves.

As autoridades seguem investigando as circunstâncias do acidente.