Condutor de Pinhal bate em barranco e foge de Jacarezinho

Na PR-431 no trecho entre Cambará

Às 22h30m de sexta-feira, dia dois, um VW/Gol 1.0 (placas de Ribeirão do Pinhal) foi encontrado à margem esquerda da rodovia, base seu sentido de trafego, no KM 46 da PR-431, em Jacarezinho.

O motorista, não identificado, evadiu-se do local. Acidente aconteceu no trecho entre Cambará.

↘️ Veículo foi recolhido pelo guincho da empresa de pedágios EPR, devido não haver responsável no local.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência.