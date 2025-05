Conheça quem era o comparsa do matador do vereador: vídeos

Thiago Corrêa tinha vários antecedentes criminais

Exclusivo: O juiz Rodrigo Will Ribeiro, Titular da comarca de Wenceslau Braz, comandou das 14 até 21h05m desta segunda-feira, dia 12, no fórum de Wenceslau Braz a audiência de instrução do processo que apura o assassinato em novembro de 2024 ocorrido em Santana do Itararé do vereador eleito da vizinha cidade de Salto do Itararé, João Domiciano Neto, de 67 anos.

Os réus, Odair José Carvalho da Silva, conhecido como “Nenê da Ambulância”, e seu filho Douglas Carvalho da Silva, o “Douglas Cowboy” (fotos abaixo), estão encarcerados preventivamente numa cela juntos na Penitenciária Estadual de Piraquara, município distante 27 km de Curitiba.

De acordo com a denúncia, pai e filho teriam encomendado o homicídio após Odair perder a eleição municipal por uma diferença de apenas quatro votos para a vítima. Assim, seria depois empossado como edil.

Só que na audiência Douglas assumiu a culpa sozinho e isentou o genitor, que não sabia o plano do filho. Os dois estavam muito abalados emocionalmente, assim como as 13 testemunhas de acusação.

Os depoimentos foram online. Prosseguem presos.

A residência do crime no Norte Pioneiro é dos pais do vereador eleito. Conhecido como João Garré, foi encontrado sem vida pela Polícia Militar na companhia dos idosos, que têm problemas auditivos e não ouviram os disparos.

Os dois marginais que mataram o político em Santana do Itararé, perderam as vidas na tarde do sábado, dia nove, após viajarem no Chevrolet Agile (fotos e vídeos) em fuga para Curitiba e se envolverem em um confronto armado com policiais militares. A Polícia Civil brazense fez diligências e identificou o veículo com a dupla, que fugiu da vizinha cidade de Santana do Itararé, onde a vítima estava, como se inf9rmou, na casa dos pais, na rua Olaria.

A equipe das Rondas Ostensivas de Natureza Especial(RONE) de Curitiba após patrulhamento na BR-277, localizou o carro na rua Waldomiro Daldigan, no bairro Uberaba. Eles fizeram disparos contra os agentes de segurança e no confronto, foram a óbito no local.

Um deles, o que disparou contra Garré, era Tiago Corrêa (fotos). Tinha antecedentes criminais e usava tornozeleira eletrônica.

O elemento tinha 33 anos de idade.

O comparsa, não identificado, ficou no Agile, como motorista.

Apreendidos o SUV compacto, três armas de fogo, uma luva, munições e dois celulares.

João Garré foi vice-prefeito. Também assessor parlamentar do deputado estadual Nelson Justus. O vereador eleito deixou a esposa e um casal de filhos, Ralf e Raíssa. Ele apoiou o prefeito eleito Claudeci (Republicanos).

José Valdeci de Paula, advogado da dupla acusada, gravou um vídeo(veja abaixo). Também atuou através do Teams (Equipes, em Português, que permite reuniões pela internet).,

O magistrado de 39 anos, depois, ao decidir pronunciar o acusado, admitirá a pretensa imputação feita e a encaminhará para julgamento perante o Tribunal do Júri, com sete integrantes da comunidade local. isso ocorre quando ele se convence da materialidade do fato (crime) e de indícios suficientes de autoria ou não de participação.

Nenê e o filho, Douglas (fotos), de 31 anos, foram presos em torno de 22 horas de uma segunda-feira, dia 18, pela equipe do GDE ( Grupo de Diligências Operacionais) da 12a subdivisão de Jacarezinho, comandado pelos delegados Amir Roberto Salmen (chefe) e Pedro Artur Caprio. Deve ser ressaltado também o trabalho extenuante do delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Chaves, que representou pela prisão preventiva.

A acusação é de homicídio qualificado. Teriam contratados e pagos os dois bandidos para executar a vítima. Também teriam colaborado na “logística” e na fuga.

O corpo do vereador eleito(pela União Brasil com 133 votos) foi velado na câmara de vereadores de Salto do Itararé e sepultado no cemitério da mesma cidade num domingo, dia dez (fotos abaixo).

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João foi assassinado a tiros.

Imagens: José Santil Junior/Especial para o Npdiario

