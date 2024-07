Convenção municipal do MDB em Japira

Será no dia 24 de julho

O presidente da comissão executiva do MDB de Japira convoca os membros partidários e políticos do partido para participarem da Convenção Municipal.

Será realizada no dia 24 de julho, das 19h30 às 22h, na Câmara Municipal.

Serão as pautas:

1) Deliberação sobre coligações para composição de chapa majoritária para a Prefeitura Municipal, com a indicação

do candidato próprio a Prefeito(a) e Vice-Prefeito(a) pelo MDB, ou aprovação do cargo de Prefeito(a) e ou Vice-Prefeito(a) do Município JAPIRA em coligação;

2) Escolha da chapa de candidatos a vereadores e vereadoras; 3) Designação de um representante, que terá atribuições equivalentes às de presidente de partido político no trato dos interesses e na representação da eventual coligação no que se refere ao processo eleitoral, bem como a designação de representantes e delegados, na forma da Res. 23.609/TSE;

4) Deliberação sobre formação de Coligação ou Delegação de poderes à Comissão Executiva Municipal para celebrar coligações com outros partidos (eleição majoritária), bem como para homologar, substituir, acrescentar ou suprimir nomes à chapa de candidatos às eleições proporcionais e decidir questões omissas ou supervenientes;

5) Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral.