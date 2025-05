Família de JOVEM pede auxílio para custear cirurgia

Ainda resta o valor de R$ 11 mil

A família do jovem Jeferson Rodrigues (fotos), de Ribeirão do Pinhal, estava solicitando ajuda em vaquinha para custeio de cirurgia do rapaz, que sofre com a doença de artrodese de coluna lombar dois níveis. Confira: https://npdiario.com.br/sub-capa/familia-de-jovem-pede-ajuda-para-custeio-de-cirurgia/

A cirurgia era de caráter emergencial, pois ele estava fazendo uso de medicações fortes e que já não mais faziam efeito, sendo que sofria com as dores durante o dia inteiro.

O valor de custeio do procedimento cirúrgico era de R$ 31.200,00, sendo que com a vaquinha e a venda de uma moto, a família conseguiu atingir R$ 20.000,00. Com o valor, a família encaminhou o rapaz para fazer a cirurgia no HONPAR, a qual foi realizada com sucesso, e o rapaz se encontra bem e se recuperando do procedimento.

Porém, agora ainda falta o valor de R$ 11 mil reais para quitar a cirurgia. A família não tem condições de pagar o valor alto, pois inclusive a irmã de Jeferson também sofre com problema de saúde e não consegue trabalhar – tem fratura na perna e espera por prótese.

Com isso, decidiram realizar um bingo beneficente através das prendas que tiveram de doações da APAE.

O bingo terá cartelas no valor de R$ 5,00, e acontecerá no dia 16/03 (domingo), às 14h00min, na Quadra da APAE de Ribeirão do Pinhal. A quem tiver interesse de adquirir as cartelas, estarão disponíveis na loja Suzuki Modas (Loja do Dudu), Lucimar Casa de Doces, no Bazar Da Ziquinha ou pelo telefone (43) 98408-0084.