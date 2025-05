Jacarezinho SEDIA a 5ª ES EXPERIENSES

Capacitação com grandes nomes nacionais

Nos dias 14 e 15 de junho, o município de Jacarezinho será palco de um dos eventos mais aguardados da região, o ES EXPERIENCES, que chega à sua 5ª edição trazendo uma programação rica em conteúdo, inspiração e oportunidades de desenvolvimento pessoal, profissional e empresarial. Com entrada gratuita e aberta ao público, o evento será realizado no Conjunto Amadores de Teatro (CAT) e promete atrair empreendedores, servidores públicos, estudantes, líderes e profissionais em busca de evolução e conexões de valor.

Idealizado por Erison Santos, o ES EXPERIENCES nasceu com o propósito de democratizar o acesso a palestras e conteúdos transformadores, inicialmente voltados para escolas públicas e comunidades. Hoje, o evento se consolida como uma verdadeira plataforma de impacto, capaz de impulsionar ideias, negócios e carreiras por meio da troca de experiências com nomes de referência nacional.

Durante os dois dias de evento, os participantes terão acesso a 10 palestras com especialistas, dois talk shows, exposição de produtos, degustações e atrações musicais – um espaço propício para muito networking. Entre os destaques da programação, estão temas atuais e estratégicos como liderança, marketing, cidades inteligentes, vendas, inteligência artificial, comunicação com propósito e gestão pública.

Estão confirmadas as participações de grandes nomes como Marcelo Palhares, com a palestra “Gestão Empreendedora: A jornada por trás do progresso regional”; Marcelo Fogaça, com “Marketing para Todos”; Daniele Oliveira, abordando “Vendas e Liderança Humanizada”; e Leandro Lima, com insights sobre “Planejamento Estratégico de Cidades Inteligentes”. A programação também conta com Flávio Moura, Adriana Pontin (foto de capa) e Ana Castellani discutindo inteligência artificial, e ainda Renato Seraphim, Sara Pressoto, Jorge Carvalho e o talk show ES Talk – Debate Varejo, com Mara Melo, Bruna Gomes e Mayara Pavim (foto).

Gratuito, acessível e repleto de conteúdo de alto impacto, o ES EXPERIENCES é mais que um evento, é um convite para troca de experiências e conexões estratégicas. As inscrições poderão ser realizadas via WhatsApp (43) 3911-3056 – Sala do Empreendedor.