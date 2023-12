Jacarezinho terá mais 100 CASAS populares

Novas moradias serão construídas em 2024

Jacarezinho deve ter a construção de mais 100 unidades habitacionais, previstas para o ano que vem. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Palhares durante esta quinta-feira (30) e representa um dos maiores avanços em habitação popular conquistados pelo município nas últimas décadas.

De acordo com o prefeito, a previsão é que as novas moradias comecem a ser construídas ainda em 2024, beneficiando famílias que se enquadrem nos moldes dos programas de habitação.

O formato do novo empreendimento imobiliário ainda não foi definido pelo governo federal. Uma das possibilidades, por exemplo, é que as casas possam ser adquiridas via programa Minha Casa, Minha Vida.

“São mais 100 casas para atender aquelas famílias que mais precisam e são uma conquista muito importante, que vai transformar a realidade de todas essas pessoas que serão beneficiadas”, comemora Palhares.

“Fica nosso agradecimento ao governo federal, ao Ministério das Cidades, e aos nossos deputados federais pelo empenho em favor de Jacarezinho, com mais uma conquista que traz benefícios diretos para a população”, completa o prefeito.

As casas são uma conquista de Jacarezinho junto ao governo federal, através do Ministério das Cidades. Nas próximas semanas deverão ser divulgados maiores detalhes sobre o projeto, como local e o modelo do programa habitacional.