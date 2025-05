Câncer: Jacarezinho ULTRAPASSA a meta no OUTUBRO ROSA

Exame preventivo teve aumento de 44% e mamografia 56%

A Prefeitura de Jacarezinho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, alcançou resultados expressivos com a campanha Outubro Rosa, uma iniciativa voltada à promoção da saúde feminina. Durante o mês de atividades, foram realizados 669 exames citopatológicos do colo do útero, representando um aumento significativo de 44% em relação ao ano anterior.

Já as mamografias somaram 511 exames de imagem, dos quais 126 foram efetuados pela unidade móvel MAMA MÓVEL, totalizando um crescimento de 56% em comparação a 2023.

O empenho das equipes de saúde foi além da execução dos exames preventivos. A campanha incluiu uma série de ações educativas e de conscientização, como palestras presenciais, distribuição de materiais informativos, e ampla divulgação em rádio e redes sociais, reforçando a importância do cuidado contínuo com a saúde da mulher. Atividades físicas também foram promovidas, estimulando hábitos saudáveis. Temas importantes foram abordados ao longo do mês, incluindo a prevenção e detecção precoce do câncer de mama e do colo do útero, saúde integral da mulher, alimentação balanceada, prática regular de exercícios e bem-estar mental.

O prefeito Marcelo Palhares ressaltou o comprometimento das equipes da Saúde envolvidas e destacou a relevância dos exames preventivos, frisando que o diagnóstico precoce é fundamental para salvar vidas. “São ações como essa que fazem a diferença. Parabéns ao nosso secretário Marcelo Nascimento e a todos os funcionários que colaboraram em mais uma ação de sucesso em Jacarezinho”, finalizou Palhares.

Texto e fotos: Dayse Miranda