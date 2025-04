Jovem de 20 anos morre ao perder controle de moto

No início da manhã desta terça-feira

Conforme dados colhidos no local, trafegava uma Honda CG 160 (placa de Telêmaco Borba) no sentido se Ventania e ao atingir o km 245 da Rodovia estadual PR 090 acabou perdendo o controle do veículo e caindo da moto. Aconteceu às seis horas desta terça-feira, dia 22, em Curiúva.

O jovem perdeu a vida em pouco tempo.

Tinha somente 20 anos de idade.

Causou interdição parcial da pista durante uma hora.

A Unidade Operacional da PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Telêmaco Borba atendeu a ocorrência.