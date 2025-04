LISANDRO Baggio vence em Ribeirão Claro COM 54, 29 %

Vice-prefeito é o empresário José Edio Gerônimo

Lisandro Neia Baggio (Unão Brasil) venceu com 4.151 votos e 54,29%; Ana Molini, do PP, 2.880 votos, e 37,67% Betinho (vice Mário Pereira) MDB, com 615 votos e 8,04% do total de sufrágios válidos.

Lisandro é servidor público de carreira desde 1995, bacharel em Direito. Casado com Sara, que é professora da rede estadual.

Teve declarado de sete dos nove atuais vereadores e de várias lideranças de todos os segmentos.

O empresário José Edio Gerônimo (PSB), de 57 anos, será vice-prefeito de Ribeirão Claro.