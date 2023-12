Morte de ex-prefeito ENLUTA Guapirama

Chefiou família numerosa e respeitada trabalhando na roça

O corpo de Jorge de Azevedo (fotos) foi velado na Capela Mortuária até nove horas e depois até 11 horas na câmara de vereadores de Guapirama. Na sequência, sepultado no Cemitério Municipal nesta quarta-feira, dia seis.

O ex-chefe do executivo faleceu de causas naturais aos 89 anos nesta terça. Nasceu em São Gonçalo do Sapucaí (MG). Filho de José Inácio de Azevedo e Rosa Esméria de Azevedo. Com seus 11 irmãos sendo ele o segundo filho mais velho, perdeu seu pai aos 16 anos de idade logo após mudar-se para o Paraná, sendo assim ficou responsável pela sua família.

Aos 18 anos serviu o exército em Ponta Grossa.

Casou-se aos 25 anos com Lina Almeida de Azevedo, teve 6 filhos, 22 netos e 12 bisnetos. Trabalhou a vida inteira na roça e assim criou todos seus filhos. Aos 59 anos foi vice-prefeito de Guapirama ao lado de Alciomar Antônio da Silva, após uma fatalidade (falecimento) assumiu o cargo durante três anos.

A esposa perdeu a vida, mas todos os filhos estão vivos: José Israel, Mário Azevedo, Paulo Roberto, Amauri Flávio, Dulcelina e Dulcineia.

Era sogro do popular e Einazibe Ursolino Nagib.

Foi decretado luto oficial por três dias.