Mortos assassinos de vereador eleito: vídeo

Os dois marginais que mataram um político em Santana do Itararé, perderam as vidas na tarde deste sábado, dia nove, após viajarem em fuga para Curitiba e se envolverem em um confronto armado com policiais militares. A Polícia Civil brazense fez diligências e identificou o veículo com a dupla, que fugiu da vizinha cidade de Santana do Itararé, onde a vítima estava na casa dos pais.

A equipe das Rondas Ostensivas de Natureza Especial(RONE) de Curitiba localizou o carro na rua Waldomiro Daldigan, no bairro Uberaba. Eles fizeram disparos contra os agentes de segurança e no confronto, foram a óbito no local.

O corpo do vereador eleito(pela União Brasil com 133 votos) será velado na câmara de vereadores de Salto do Itararé e sepultado no cemitério da mesma cidade neste domingo, dia dez. Ele apoiou o prefeito eleito Claudeci (Republicanos).

Nascido em Itaberá, município de 17.500 habitantes do interior paulista, João Domiciano Neto (fotos), 67 anos, foi assassinado a tiros na madrugada deste sábado, dia nove, em Santana do Itararé, cidade a 20 quilômetros de Salto do Itararé, onde foi eleito vereador(União) com 133 votos no último dia seis de outubro.

A residência do crime no Norte Pioneiro é dos pais do vereador eleito, que costumava dormir com os dois idosos.

Conhecido como João Garré, foi encontrado sem vida pela Polícia Militar na companhia dos idosos, que têm problemas auditivos e não ouviram os disparos.

João Garré foi vice-prefeito na gestão de João Batista de Carvalho, “João Mané”. Também assess0r parlamentar do deputado estadual Nelson Justus. O vereador eleito deixou a esposa e um casal de filhos, Ralf e Raíssa.

O delegado de Wenceslau Braz, Huarlei Augusto de Oliveira Chaves, preside o inquérito, mas ainda não deu declarações.

A reportagem apurou que na linha de suspeitos há um político da região.

Mais detalhes a qualquer momento.