Moto de Abatiá bate em Salto do Itararé

Duas pessoas feridas

Na manhã de segunda-feira, dia 11, a Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu um acidente com vítimas na PR-424 em Salto do Itararé. A batida envolveu uma Honda CG, com placa de Abatiá, e um Chevrolet Spin, com placas de Salto do Itararé.

O condutor da motocicleta, de 30 anos, e o passageiro, de 57 , sofreram ferimentos e foram encaminhados ao Hospital Municipal de Salto do Itararé por uma equipe de ambulância. Já o motorista do SUV, de 37 anos, não se machucou.

A colisão transversal ocorreu quando ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido.