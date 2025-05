MP contra comércio ilegal de armamentos

Apreensão de armas de fogo e munições e 10 prisões

Em Cornélio Procópio foi realizada a Operação Adephagia, voltada a desarticular um grupo criminoso suspeito de comércio ilegal de armas de fogo e munições (crimes previstos na Lei n. 10.826/03).

Cumpridos 29 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades de Cornélio Procópio, Sertaneja, Uraí, Santa Mariana, Londrina, Jataizinho e Primeiro de Maio. Um empresário foi preso preventivamente e nove pessoas foram presas em flagrante, por posse ilegal de arma de fogo.

A ação foi realizada de forma conjunta, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca e dos Núcleos de Londrina e Maringá do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil e Exército Brasileiro. Foram apreendidas milhares de armas e munições, legalizadas e também de uso restrito, de diversos modelos e calibres.

As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo da Vara Criminal de Cornélio Procópio, que também determinou a suspensão das atividades de natureza econômica de dois empresários investigados e das pessoas jurídicas por eles representados, com a proibição de comercialização das armas e munições que estavam no estoque da loja, o qual foi lacrado com apoio do Exército.

O nome da operação vem do termo médico (adephagia ou adefagia), utilizado para designar quadros de apetite descontrolado ligados a distúrbios alimentares.