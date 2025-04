Norte Pioneiro elege primeira prefeita do PARANÁ (ASSISTAM)

Tem 41 anos e assumirá dia primeiro de janeiro de 2025

EXCLUSIVO: O Paraná possui 399 cidades, das quais apenas 30 têm candidaturas únicas nas eleições majoritárias e, no Norte Pioneiro, só uma, Quatiguá. Trata-se de Izilda Rodrigues Carro (é este mesmo o sobrenome, de origem espanhola),

Ela votou nos primeiros minutos das oito horas deste domingo, dia seis, na seção 41 das Zona 44. Estava muito emocionada.

Com 41 anos, é casada com um bombeiro, Zuza, e não tem filhos.

É conhecida como Izilda da Saúde (PL), porque sempre trabalhou nesta área, tendo inclusive sido secretária municipal de Saúde na atual gestão do município, que chegou aos 77 anos de emancipação em 2024 e tem 7.500 habitantes.

O vice é o atual presidente da câmara de vereadores, Chrystian Coser (MDB).

Na foto abaixo, aparece com o marido, a mãe Ana (o pai faleceu), a cunhada, Daiele, e o irmão, Pedro.

A atual prefeita, Adelita Parmezan de Moraes (PL) assumiu em abril 2017 como a mais jovem chefe do executivo do Paraná, na época com 25 anos. juntamente com o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Wagner Luiz Oliveira Martins(PHS),da mesma idade.

Nas eleições de 2020, a região teve dois prefeitos que disputaram sozinhos, José Izac (PT) , de Santana do Itararé, e Flávio Zanrosso (MDB), de Tomazina.

Imagens: Waltinho Chiuosoli