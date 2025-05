Norte Pioneiro em Revista Semanal

Coluna dos jornalistas Valdir Amaral e Zé Beto

Retrocesso

O prefeito Marcelo Palhares classificou de retrocesso a situação caótica provocada na saúde da região pela Santa Casa de Jacarezinho. A direção do hospital, que tem 95 anos, decidiu suspender os atendimentos de obstetrícia e ginecologia, feitos há mais de 40 anos pelo médico e ex-prefeito Sérgio Faria. Com a decisão, nenhuma criança poderá mais nascer em Jacarezinho e as gestantes têm de se deslocar até o Hospital Regional do Norte Pioneiro, Santo Antônio da Platina.

Retrocesso 2

“É um absurdo! Uma entidade com 95 anos de história, que sempre foi símbolo de nascimento e acolhimento, agora se nega a atender as gestantes da nossa cidade. Isso jamais havia acontecido”, desabafa o prefeito. Segundo ele, nos últimos anos a Prefeitura de Jacarezinho tem ampliado os repasses financeiros para o hospital e considera injustificável a alegação de falta de recursos. O valor dos repasses passou de R$ 1,7 milhão em 2020 para R$ 3,6 milhões em 2024, com a previsão de atingir R$ 5 milhões até o fim deste ano — o maior montante já repassado pelo município à entidade.

Gripe Aviária

Com a confirmação de focos de gripe aviária em território nacional, o Brasil — terceiro maior produtor de frango do mundo — acende o sinal de alerta. A suspensão de compras por grandes importadores, como China e Japão, levanta dúvidas na população e pressiona a cadeia produtiva. O deputado Pedro Lupion (PP-PR), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), esclareceu os pontos mais sensíveis da crise e reforçou: “não há risco no consumo interno”.

O Brasil produz cerca de 15 milhões de toneladas de carne de frango por ano, sendo mais de 5 milhões destinadas à exportação. A confirmação de casos de gripe aviária em ovos férteis — destinados à reprodução, não ao consumo — levou países como China, Japão, União Europeia e Emirados Árabes a suspenderem temporariamente as importações.

Parceria Apla

A Prefeitura de Santo Antônio da Platina celebrou uma parceria com a Apla (Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e o Crea-PR (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná) para a elaboração de projetos (plantas) de moradias populares com até 69,9m². Dessa forma, as três instituições querem facilitar o acesso dos futuros moradores ao programa Casa Fácil Paraná. Mais informações podem ser obtidas com a Apla pelo telefone: (43) 9.9804-0168 ou pelo e-mail: apla@aplaengenharia.org.br.

Casas em Japira

Em Japira, 48 moradores dos imóveis do Conjunto Habitacional Japira III receberam as chaves das casas e já podem se mudar para o novo lar. O Governo do Paraná investiu R$ 940 mil, por meio do Programa Casa Fácil, para subsidiar o valor de entrada dos financiamentos aos moradores. O investimento foi de R$ 6,5 milhões. Todos os imóveis têm dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro, área de serviço e vaga de garagem. Comercializadas a partir de R$ 134 mil, as casas podem ser quitadas em até 30 anos, contam com taxas de juros diferenciadas e as prestações apresentam valores entre R$ 470 e R$ 780 mensais, custo mais acessível que um aluguel.

Em defesa das Apaes

O presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Alexandre Curi, liderou uma missão paranaense, que esteve quarta-feira (21) no STF (Supremo Tribunal Federal) para defender as APAEs do Estado. Curi participou da reunião com o ministro Dias Toffoli e solicitou que não seja concedida liminar na ADI (Ação Direta de Inconstitucionalidade) 7.796. Segundo o presidente, essa decisão contrária prejudicaria milhares de famílias paranaenses que necessitam de acesso à educação especial. A ADI foi proposta pela Federação Brasileira das Associações de Síndrome de Down e pede a revogação de duas leis do Paraná — 17.656/13 e 18.419/15 — que garantem o suporte do Estado à modalidade de educação especial oferecida por entidades filantrópicas, como as APAEs. De acordo com a ação, os recursos deveriam ser destinados exclusivamente ao ensino regular inclusivo.

Em defesa das Apaes 2

A missão foi composta ainda pelos secretários estaduais Rogério Carboni (Desenvolvimento Social e Família) e Santin Roveda (Justiça), pelo procurador-geral do Estado, Luciano Borges, pelo deputado federal Ricardo Barros (PP), pelo deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PSD) e por representantes das APAEs. O grupo também demonstrou as consequências que a interrupção desse modelo traria para as famílias, os alunos e os profissionais que atuam na educação especial. “Viemos aqui [no STF] em nome do governador Ratinho Junior e estamos todos juntos em defesa das APAEs do Paraná”, reafirmou o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná.

Avanços

O deputado Luiz Claudio Romanelli reafirmou seu apoio às APAEs paranaenses e criticou a tentativa de questionar a legislação estadual que garante a atuação das instituições no sistema público de ensino. Para o deputado, a questão já está superada no Paraná, graças ao avanço legislativo promovido pela Assembleia. “Esse tema já está vencido. O Paraná tem uma legislação específica: as APAEs estão incluídas no nosso sistema estadual de educação básica, fazem parte do nosso sistema. Não há nenhuma irregularidade nisso”, explicou o líder da bancada do PSD na Assembleia Legislativa.

Da nossa terra para o mundo

Com o slogan “Da nossa terra para o mundo”, o norte pioneiro do Paraná acaba de lançar uma marca coletiva territorial. O objetivo é contribuir com o aumento da percepção de valor e desejo por produtos e serviços regionais, desenvolver econômica e socialmente os municípios, gerando riqueza, retendo e atraindo talentos e melhorando a vida das pessoas. A região é formada por 29 municípios e população aproximada de 380 mil habitantes. Entre os pontos fortes para a construção da marca estão a qualidade dos produtos diferenciados, o agronegócio inovador, a produção de orgânicos, os recursos e belezas naturais, a localização geográfica com características únicas de solo e clima, o potencial turístico a ser explorado – por meio do agroturismo, natureza e rota religiosa –, a segurança e tranquilidade, o povo acolhedor.

Desenvolvimento Regional

O consultor do Sebrae/PR, Odemir Capello, destaca que a marca faz parte da construção de um trabalho conduzido de maneira coletiva, ao longo dos últimos anos, com foco no desenvolvimento regional. Para ele, este é o primeiro passo para criar uma identidade para o norte pioneiro do Paraná. A segunda etapa será constituir uma governança para realizar a gestão e estabelecer um protocolo de produtos e serviços para o uso da marca.

“A princípio, não usaremos em produtos. A intenção é trabalhar institucionalmente, com o objetivo de trazer visibilidade, identidade e credibilidade para a região”, afirma. O Norte Pioneiro concentra três Indicações Geográficas (IG) – cafés especiais, goiaba e morango – e já é reconhecido pela produção de alimentos diferenciada, com foco na qualidade. É, ainda, cercado por natureza e cachoeiras, e tem um povo acolhedor.

Reforço aos municípios

Prefeitos e representantes das cidades de Itambaracá, Carlópolis, Nova Fátima, Santo Antônio do Caiuá, Rebouças, Sapopema, Moreira Sales, Guapirama e Sertaneja participaram de uma reunião, liderada pelo deputado Romanelli, para tratar de investimentos em infraestrutura no setor. A reunião foi com o secretário Marcio Nunes, da Agricultura e do Abastecimento (Seab). Romanelli cobrou ampliação do apoio aos municípios com a entrega de maquinários, pavimentação de estradas rurais, recuperação de vias e modernização da logística local.

Reborn

Os deputados estaduais paranaenses já estão se precavendo e propondo leis que visam impedir a utilização bebês reborns (aqueles que têm muita semelhança com bebês reais, mas são feitos de silicone) para obtenção de benefícios destinados exclusivamente a crianças de colo e seus responsáveis. Já tramitam na Assembleia Legislativa do Paraná, quatro projetos de lei que vedam a utilização desses “produtos” em benefício próprio. Os autores são a deputada Marli Paulino (Solidariedade), e os deputados Samuel Dantas (Solidariedade), Ney Leprevost (União Brasil) e Ricardo Arruda (PL).

Força Total

A Polícia Militar realizou, no fim de semana, a Operação Força Total Brasil XV no município de Ibaiti, visando intensificar a segurança e a fiscalização na região. As ações ocorreram em diversos pontos estratégicos da cidade, incluindo rodovias, bairros e a área central.

Visita ao jornal

Leandre Dal Ponte, secretária de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, visitou o Npdiario, em Santo Antônio da Platina. A Deputada Federal licenciada (cumprindo 3º mandato) anunciou investimentos voltados para a implantação da Casa da Mulher Paranaense e do Centro de Convivência do Idoso.

Foi recebida pelo Prefeito Gil Martins, pela Vice-Prefeita Terezinha Maiorky (Secretária Municipal de Assistência Social), vereadora Eliane Alves Siqueira (Republicanos), assessor parlamentar Wagner Messias dos Santos, e equipe do jornal. Além disso, duas outras emendas de custeio para a Secretaria de Saúde.