JUNDIAÍ DO SUL : Operação conjunta prende um RAPAZ

Cumprido mandado de busca e apreensão

Os policiais militares de Jundiaí do Sul, juntamente com agentes da Polícia Civil, realizaram Operação Conjunta para o cumprimento de Mandado de Busca e Apreensão. Foi cumprido em desfavor de um rapaz sob o qual recaem informações de sua participação no tráfico de entorpecentes no município.

No local, realizaram as buscas e encontraram 29 gramas de maconha, além de uma balança de precisão e um celular que seria utilizado para a comercialização de drogas.

Diante da situação de flagrante o jovem, de 27 anos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal para as devidas providências juntamente com os entorpecentes e objetos apreendidos.