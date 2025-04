Padre do NP no velório do Papa (assista vídeo)

Religioso foi à Roma a convite do Sumo Pontífice

O Padre Héliton Ribeiro exerceu seu sacerdócio durante muitos anos em S.A.Platina, deixando por último a missão de Pároco na Paróquia São José, do Colorado. Ele é religioso com atuação principalmente no NP (Norte Pioneiro).

Está passando uma temporada na Itália, após conclusão de seu Doutorado em Teologia, e diante do falecimento do Papa Francisco, no qual alimenta grande devoção e respeito, presenciou a celebração do velório em Roma. Compartilhou com o Npdiario fotos e uma mensagem de carinho “Acabo de passar diante do corpo de nosso amado Papa Francisco. Em oração de gratidão pelo Pontificado tão abençoado de nosso Papa, trouxe comigo o amor, a gratidão e as orações de todos vocês” ,disse ele.

Atualmente aos 37 anos é pároco e Reitor do Santuário Sagrado Coração de Jesus, em Ibaiti, onde há outras três paróquias: Santo Antônio de Pádua, São Sebastião e São José, conforme disse para a reportagem José Reinaldo Valente, coordenador da Pastoral de Comunicação ibaitiense.

Essa é quinta vez que o religioso visita a Cidade Eterna, já tendo se encontrado com o Sumo Pontífice três vezes.

Em uma ruptura com a tradição, o papa Francisco solicitou ser sepultado em um único caixão de madeira revestido de zinco, em vez do tradicional conjunto de 3 caixões. Também será o 1º papa em mais de um século a ser enterrado fora do Vaticano. No final de 2023, o pontífice revelou que já havia “preparado” seu túmulo na Basílica de Santa Maria Maior, no bairro Esquilino, em Roma (Itália). Estas mudanças nos procedimentos funerários refletem a abordagem reformista que caracterizou o pontificado de Francisco, priorizando simplicidade e humildade mesmo em seus ritos finais.

