Pansieri candidato à presidência da OAB visita Norte Pioneiro

Nasceu em Jacarezinho e é oposição à atual diretoria

O candidato à presidência da OAB PR na Chapa Pela Ordem 10, advogado e professor Flávio Pansieri (fotos), intensificou a campanha no interior, já que as eleições na OAB PR serão na próxima sexta-feira. Programou visitas ao Norte Pioneiro, na cidade de Jacarezinho, onde nasceu e viveu grande parte da sua infância, e à noite participou de um encontro com a advocacia em Londrina.

Nesta reta final de campanha Pansieri está se reunindo com advogados e advogadas do interior do Estado, para debater os projetos e propostas da Chapa Pela Ordem 10 para transformar a OAB PR em 2025.

Esteve nesta segunda feira, dia 18, e participou de um happy hour na 7 Eventos (do Airtinho Setti) às 17h30m, no centro de Jacarezinho.

Já esteve em Ibaiti, com Geiel Heidegger Ferreira, César de Mello e Silva, Gilberto Gomes do Amaral, Ercílio Rodrigues de Paula, e Miguel Elias Fadel Neto, todos ex-presidentes da OAB, subseção de Ibaiti.

As eleições serão na próxima sexta-feira, dia 22 de novembro, a votação será das 9h às 17h, on-line ou presencial nas subseções da OAB PR e na seccional em Curitiba. Quem tiver problema para votar on-line pode procurar uma das 49 subseções da OAB no interior do Estado ou votar na Seccional Paraná, em Curitiba.

Principais propostas

A Chapa “Pela Ordem 10” tem dez princípios e propostas para resgatar a força, o respeito, a valorização e a dignidade da advocacia paranaense em 2025. Propostas que foram construídas de modo coletivo, com a contribuição de centenas de advogados em todo o Paraná.

Entre as principais propostas, a Escola Superior de Advocacia com cursos gratuitos, um sistema de prerrogativas célere e efetivo, o reajuste efetivo para a advocacia dativa, “para que os advogados que atuam na advocacia dativa tenham um reajuste verdadeiro, que aumente de fato o poder de compra e seja uma remuneração justa e digna. O resgate do protagonismo da OAB Paraná, para que retome as discussões dos temas e pautas importantes para a advocacia paranaense, e deixe de lado as pautas ideológicas que nada acrescentam a advocacia paranaense”, assinalou.

As propostas são voltadas “para valorização da mulher advogada, a prevenção de conflitos e defesa das prerrogativas, com agilidade nos desagravos. A reconstrução da instituição Ordem dos Advogados do Brasil, a Defesa da advocacia Pública, a implementação da Advocacia 4.0 – modernização e cibersegurança para estrutura adequada de trabalho também consta na pauta dos programas da Chapa”.

Os projetos pretendem também “desenvolver a reconfiguração dos serviços e convênios da Caixa de Assistência dos Advogados, lutar pela Valorização da Advocacia Dativa e dos Honorários, a implantação do Programa Advocacia 10- Pro – com a reestruturação da Escola Superior de Advocacia (ESA), a criação da Política de integração e readequação da anuidade, além do programa OAB de portas e janelas abertas, para desenvolvimento de projetos de gestão e políticas para implantação de gestão participativa e transparente na OAB Paraná a partir de 2025”.

Dados sobre o candidato

O advogado e professor, é presidente da Academia Brasileira de Direito Constitucional, (ABDconst). Flávio Pansieri nasceu em Jacarezinho, e atua como Professor no PPGD da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) há mais de 23 anos. Na advocacia atua nas áreas do Direito Empresarial e Direito Público, com atuação no Paraná, em Brasília e São Paulo.

A atuação profissional decorre de sua história acadêmica, nos estudos do mestrado, doutorado e pós-doutorado, quando conciliou as pesquisas e a vida acadêmica com a atuação na advocacia. A escolha da advocacia como carreira vem de um momento na infância, no período em que era conhecido pelos professores por ser um aluno questionador, que gostava de defender os colegas que sofriam algum tipo de injustiça na escola.

É sócio Fundador da Pansieri Advogados, e Pós-doutor em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), Doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e Mestre em Direito pela Universidade de São Paulo (USP). Foi Diretor da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral no período de 2018 a2020, e Vice-Presidente da Comissão de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (2016-2022). Foi Conselheiro Estadual e Federal Eleito da Ordem dos Advogados do Brasil no período de 2007-2022, e Vice-Presidente Institucional da Câmara de Arbitragem e Mediação da Federação das Indústrias do Paraná (CAMFIEP). É Fundador e Presidente Executivo da Academia Brasileira de Direito Constitucional (ABDConst) e Líder do Publius (CNPq).

O advogado Flávio Pansieri decidiu se colocar à disposição da advocacia e da sociedade paranaense “para resgatar a altivez, o respeito, e a dignidade que a advocacia merece. Precisamos ter um olhar voltado aos advogados que mais precisam, que representam hoje 60% da advocacia paranaense, seja o advogado que está começando”, disse.

Sobre a Chapa

O Movimento “Pela Ordem 10” Advocacia Forte e Respeitada liderada pelo advogado Flávio Pansieri surge da reunião de anseios da advocacia paranaense e brasileira em torno de uma OAB que volte a ter respeito e dignidade pela profissão. Nos últimos anos a advocacia tem sido vilipendiada quanto às prerrogativas dos advogados, e há omissão plena da OAB PR com relação a violação das prerrogativas dos advogados no exercício profissional e nos elementos mais essenciais que precisam ser entregues a advocacia por meio do trabalho da ordem.

“A formação da Chapa Pela Ordem 10 vem da esperança, da esperança de um grupo que pretende construir algo diferente do que está posto hoje, que representa uma gestão antiquada, com mais 60 anos de gestão. Esperamos construir uma nova OAB em 2025, que atue para defender as prerrogativas da advocacia de na carreira ou aquele que tem até 10 anos de experiência, ou ainda os que recebem menos de 3 salários mínimo por mês. A advocacia me deu tantas oportunidades na vida, construí a minha história, uma carreira que permitiu ter uma família, criar os meus filhos. É isso que me impulsiona para que eu dedique meu tempo para devolver todos os benefícios que a advocacia me deu ao longo desses quase 24 anos de atuação, servindo a partir de 2025, todos os advogados e advogadas paranaenses”, afirmou.

O candidato à presidência da OAB Paraná, advogado Flávio Pansieri, ressalta pretender uma gestão de ordem plural, que pense em toda a advocacia, em todos os problemas que os advogados têm no seu cotidiano, em especial pense também nos problemas da sociedade, com a defesa das liberdades e prerrogativas profissionais, e com a defesa da democracia e das liberdades fundamentais dos cidadãos. “Vamos lutar pela dignidade, independência e valorização do advogado, resgatando a noção de que ele é indispensável à administração da Justiça”, destacou.