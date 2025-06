PARANÁ e São Paulo juntos contra o crime

Parceria produz resultados positivos

O 2° BPM recebeu no fim de semana a visita de Comandantes da Polícia Militar de São Paulo, Coronel PM Hudson Covolan, Comandante do Policiamento do Interior com Sede em Baurú-SP (CPI-4), do Tenente Coronel Nilson Cesar Pereira, Subcomandante do CPI-4, do Tentente Coronel Jovercy Bergamaschi Júnior, Comandante do 31º BPMI de Ourinhos-SP e do Major Gilberto Antonio de Oliveira, Coordenador Operacional do 31° BPMI.

Objetivando estreitar e fortalecer ainda mais os laços de amizade e serviço, entre as corporações e tratando sobre a importância da colaboração entre as instituições, em prol da sociedade.

Os Oficiais paulistas foram recepcionados no 2° BPM pelo Comandante, Major Márcio Jaquetti, e o Subcomandante, Major Carlos Ricelle Leal.

Fatos relevantes foram discutidos, onde a atuação conjunta das Forças de Segurança dos Estados, através do 2° BPM/Jacarezinho e 31º BPMI/Ourinhos, integradas com o 13º BAEP/SP ( Batalhão de Ações Especiais de Polícia, a PRF(Polícia Rodoviária Federal), com as Polícias Rodoviárias Estaduais dos dois Estados vizinhos, obtiveram resultados expressivos, realizando a prisão de assaltantes, traficantes, contribuindo para a prevenção desses e outros crimes ocorridos nas divisas de Estado.

“Nosso foco, é a proteção da sociedade, assim como o crime não obedece divisas e fronteiras, as Forças de Segurança também tem que se unir, para poder dar uma resposta rápida e eficaz a população”, diz Jaquetti.