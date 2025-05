Parceira privada inicia operação da Sanepar no NORTE PIONEIRO

Ibaiti, Jaboti, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal

Nesta terça-feira (dia 13), a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) e a Ambiental Paraná iniciam, na prática, a Parceria-Público-Privada (PPP) que ampliará o atendimento com coleta e tratamento de esgoto no Estado. A prestação de serviços na operação dos sistemas de esgotamento sanitário no Norte Pioneiro começa em Ibaiti, Jaboti, Pinhalão, Ribeirão do Pinhal.

Treze dos 36 municípios da região Centro-Leste, que formam o lote 1 das PPPs da Sanepar, terão os sistemas de esgotamento sanitário operacionalizados pela parceira. Tratam-se de municípios que já têm estrutura de coleta e tratamento. A Ambiental, sob a supervisão e fiscalização da Sanepar, fará a operação e manutenção da rede e dos equipamentos como elevatórias e estações de tratamento de esgoto.

“Sem dúvida, as PPPs são um marco para a história do Paraná. Com esse modelo de contrato, vamos avançar cada vez para atingir a universalização do saneamento no Estado. As PPPs vão nos permitir levar soluções para os municípios menores e maximizar os esforços para melhorar as estruturas onde já atendemos”, comemora o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Os demais municípios do lote 1 das PPPs da Sanepar, onde obras estão sendo planejadas para a implantação dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na região são Congonhinhas, Rancho Alegre e Santa Amélia.

O modelo visa agilizar a universalização do saneamento na região, encurtando prazos para contratações de obras e melhorias, visando cumprir a legislação vigente. Dentro lote 1, a previsão é a de que cerca de 220 mil pessoas serão atendidas com coleta e tratamento de esgoto até 2033, prazo do marco legal do saneamento.