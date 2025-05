PC na Comunidade LEVA serviços para Carlópolis e J.Távora

Orientações e atividades lúdicas

A Polícia Civil do Paraná está levando serviços de polícia judiciária, orientações e exposições aos moradores de Carlópolis e Joaquim Távora durante eventos do programa PCPR na Comunidade ao longo desta semana.

São disponibilizados serviços de polícia judiciária, orientações e atividades lúdicas.

Em Carlópolis, o programa está sendo realizado de terça-feira (12) até esta quinta-feira (14), das 9h às 17h, no barracão da Igreja Matriz, na rua Padre Hugo, nº 910.

Há registro de boletins de ocorrência, emissão de atestados de antecedentes criminais e a confecção da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para aqueles que fizeram agendamento prévio.

Em Joaquim Távora, o PCPR na Comunidade é realizado durante o 33º Rodeio Tavorense. O evento acontecerá de quarta-feira (13) a domingo (17) no Centro de Eventos Marco Antônio Vieira, das 17h à 0h. No local, os policiais civis estarão disponíveis para registrar boletins de ocorrência, fazer exposição de materiais táticos e bélicos, além de expor viaturas da PCPR.

Os policiais civis estão à disposição para oferecer orientações, distribuir materiais educativos, realizar atividades lúdicas para crianças e fazer apresentações de perícia papiloscópica.

“O PCPR na Comunidade estará presente em quatro cidades ao mesmo tempo, ampliando nosso alcance e reforçando nosso compromisso de levar serviços de qualidade à população”, destaca João Mário Goes, coordenador do PCPR na Comunidade.

PCPR NA COMUNIDADE – O PCPR na Comunidade é um programa que ocorre regularmente em todo o Paraná. O objetivo é levar serviços de polícia judiciária à população, promover atendimento humanizado, auxiliar na identificação de possíveis vítimas e na conclusão de investigações, além de fortalecer a eficiência na prestação do serviço público e representar a instituição em atividades em prol da sociedade.

SOLICITAÇÃO – Quem tiver interesse no projeto pode enviar um e-mail para comunicacao@pc.pr.gov.br. O setor de comunicação da PCPR entrará em contato para alinhar todas as informações e realizar o evento no local solicitado. Mais informações sobre o projeto podem ser consultadas por meio do site.