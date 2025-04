PM prende mais UM traficante em Siqueira

Ação foi motivada por denúncias

A ROTAM(Rondas Ostensivas Tático Móvel) do 2º Batalhão da Polícia Militar realizaram uma operação na Rua Rio Grande do Norte, no Centro de Siqueira Campos. A ação foi motivada por denúncias recorrentes sobre tráfico de drogas nas proximidades da pista de skate, local conhecido por ser frequentado por usuários.

Durante a operação, os policiais observaram um suspeito entrar uma casa e, em seguida, arremessar uma sacola plástica amarela no quintal de uma casa vizinha. Após abordagem e busca domiciliar, foram encontrados no interior da sacola 39 porções de cocaína e 18 porções de maconha, além de dois aparelhos de balança de precisão, um celular e a quantia de R$ 1.500,00.

Encarcerado em flagrante e, juntamente com os materiais apreendidos, encaminhado ao Protocolo da Polícia Militar para os procedimentos legais.