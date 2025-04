PM recupera em Nova Fátima carro roubado EM GUAPIRAMA

Após assalto a Estúdio de Pilates

A Polícia Militar de Guapirama atendeu ocorrência na quarta-feira, dia nove. Dois indivíduos arrombaram a porta de um estúdio de pilates e assaltaram a proprietária e uma cliente que se encontravam no local. Durante a ação, os assaltantes levaram diversos pertences, incluindo celulares, bolsas, cartões bancários, dois pares de tênis e uma quantia em dinheiro.

Antes de fugir, eles também roubaram a chave do carro de uma das vítimas e o utilizaram para escapar.

Diante do crime, a PM intensificou o patrulhamento na região em busca dos bandidos. Em Ribeirão do Pinhal, viram o veículo levado, que estava com apenas uma pessoa dentro. Ao tentarem realizar a abordagem, o condutor iniciou uma fuga, percorrendo cerca de dois quilômetros em direção a Nova Fátima.

Durante a perseguição, ele perdeu o controle e saiu da estrada, abandonando o automóvel e se evadindo a pé em direção a uma área de mata.

As equipes realizaram buscas na região, mas não foi encontrado. O veículo foi recuperado e levado à Delegacia de Polícia Civil, onde passará por perícia e outras formalidades antes de ser restituído à sua proprietária.

As diligências prosseguem para identificar e capturar os autores do crime.