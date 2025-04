PMPR/BPRV – Balanço Operacional Feriado Páscoa e Tiradentes

Policiamento faz apreensões e registra infrações de trânsito

Neste feriado, o Batalhão de Polícia Rodoviária intensificou o policiamento nas rodovias, considerando o aumento de fluxo de veículos, no “feriadão” prolongado. Chama a atenção que 212 motoristas foram flagrados sem habilitação ou com pendências relativas a CNH, conforme previsto no artigo 162 do CTB. 585 pessoas foram autuadas por estarem sem cinto de segurança. Além disso, 128 condutores foram flagrados embriagados, ou se recusaram a realizar o teste de etilômetro, conforme prevê o artigo 165 e 165-A. Sendo que destes, 12 foram presos pelo crime de embriaguez ao volante, conforme prevê o artigo 306.

Como resultado geral dessa intensificação, tivemos os seguintes registros: 5.297 autos de infração de trânsito e 11.507 imagens de radar.

Como registro de imprudência na condução, tivemos a constatação, em operação radar, de um veículo a 177 km/h, no dia 20, na PR 082, em Cidade Gaúcha – PR.

E também, na PR 317, em Maringá, no dia 20, durante operação radar, uma motocicleta foi abordada e apreendida por possuir débitos financeiros de 32 mil reais e 151 multas registradas. Além disso, em Carambeí, um caminhoneiro foi preso por embriaguez, após causar acidente de trânsito com o tombamento dos reboques do seu veículo. O homem foi abordado e ao realizar o teste etilometrico, o aparelho registrou 0,75 mg/l de álcool.

Em relação ao combate aos crimes em rodovia, tivemos o registro de apreensões de entorpecente, no total de 2.995,83 quilogramas, com destaque a apreensão realizada em Cianorte, no dia 17, de 2,7 toneladas de maconha em um caminhão, com prejuízo estimado de 7,6 milhões ao crime organizado. Além disso, em Ampére, na região sudoeste do estado, tivemos a prisão de um homem que portava um fuzil calibre 5,56, uma pistola de calibre 9mm e munições para o fuzil.

No quesito acidentes, feridos e óbitos, tivemos, infelizmente, os seguintes registros: 78 acidentes, 90 feridos e 6 óbitos. Deixa-se de realizar comparativo com o mesmo período do ano passado, pois o feriado prolongado ocorreu somente neste ano, na junção do feriado da Semana Santa e de Tiradentes.