Polícia Ambiental apreende pássaros em Andirá (assista)

Proteção da fauna silvestre

Na terça-feira, 11, em Andirá, a Polícia Ambiental recebeu uma denúncia anônima sobre pássaros silvestres.

Diante disso, apreenderam 30 pássaros silvestres sem anilhas de identificação, sendo um deles ameaçado de extinção. Além disso, foram apreendidos dois pássaros exóticos não domésticos, sem comprovação de origem, da espécie bicudo de bico preto, tendo em vista que o responsável não possuía documento, o que gerou risco de introdução destes na natureza, como também 1 papagaio verdadeiro.

O responsável não possuía cadastro como criador no sistema SISPASS e foi autuado por infração ambiental, com multas que totalizam R$ 22.400,00. Os pássaros foram encaminhados para avaliação e destinação adequada. A operação contou com o apoio do Instituto Água e Terra.

Resultados:

1 auto de infração no valor de 5.000,00 (1 ave ameaçada de extinção)

1 auto de infração no valor de R$ 500,00 ( 1 papagaio sem autorização)

1 auto de infração no valor de R$ 14.500,00 (29 aves nativas)

1 auto de infração no valor de R$ 2.400,00 ( 2 aves exóticos, não doméstico)

33 aves apreendidas