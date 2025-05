Preso ASSASSINO dos dois irmãos (assistam)

Polícia Judiciária foi célere nas investigações

Exclusivo: A 35ª Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora intensificou nos últimos dias as diligências para localizar e prender o autor do duplo homicídio, ocorrido no dia dois de fevereiro, no município de Guapirama. Procurado, o delegado Jean Brunhari (foto) confirmou a informação na manhã desta sexta-feira, dia sete.

Graças ao trabalho incansável e estratégico dos policiais civis, o cerco investigativo foi decisivo para que o homicida, de 30 anos, pressionado pela ação eficiente das autoridades, se apresentasse espontaneamente na delegacia. Acompanhado de seu Advogado, recebeu a voz de prisão, e foi encaminhado à cadeia pública de Carlópolis onde permanecerá encarcerado preventivamente.

A atuação da equipe da 35ª Delegacia de Polícia Judiciaria merece destaque, evidenciando o comprometimento e a dedicação dos profissionais que não mediram esforços para elucidar o crime e garantir a responsabilização do então suspeito.

Durante as investigações, realizadas diversas diligências, coletas de depoimentos e análises de informações que resultaram na rápida evolução do caso e culminaram na prisão efetiva do indivíduo. Toda a ação da Polícia Civil foi realizada em absoluto sigilo, garantindo o sucesso da operação.

A corporação reforça seu compromisso com a segurança pública e a apuração rigorosa das infrações penais.

Os irmãos Vanderlei Bento Ribeiro, 44, e Vagner Bento Ribeiro, 46 anos, foram assassinados em torno de 19h35m do domingo, dia dois, a tiros em Guapirama (município de 4.600 habitantes a 23 km de Santo Antônio da Platina). Houve uma discussão próximo da rodovia PR-218. Iniciou-se a confusão, momento em que um indivíduo sacou a arma de fogo e atirou em ambos no tórax e cabeça. Óbitos imediatos e no local.

O crime ocorreu no Pesqueiro e Recanto São Francisco, chamado de Piscina do Betão (foto abaixo),

A Polícia Militar encontrou os dois corpos no chão. O dono do estabelecimento comercial e testemunhas confirmaram que os três envolvidos discutiram antes da dupla execução.

O assassino, que não tinha antecedentes e estava com seu Chevrolet Corsa Classic acompanhado da esposa e dos dois filhos, fugiu na ocasião. A arma não foi encontrada.

A reportagem não conseguiu contato com o advogado do elemento.

A motivação teria sido um suposto furto de passarinhos que o homicida teria praticado. A partir da acusação e da negativa, houve a indisposição e a tragédia.

No conflito, um homem recebeu tiro de raspão na região do quadril e uma menina de cinco anos nos glúteos. Ambos atendidos em Guapirama, e estão bem.

A Funerária Vitoriana, de Santo Antônio da Platina, cuidou dos corpos. O velório foi no salão da funerária e o sepultamento no cemitério São João Batista às 9h30m de .terça-feira, dia quatro.

Vanderlei era vigilante e Wagner trabalhava numa construtora.

