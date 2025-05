Encarcerado ladrão de mercado na Triolândia

Ação conjunta em Ribeirão do Pinhal

A Polícia Civil, em ação conjunta com a Militar, prendeu, na manhã de terça-feira (06), um homem de 24 anos, suspeito de cometer um furto qualificado em um mercado localizado no bairro Triolândia, em Ribeirão do Pinhal.

A ação teve início após a polícia receber informações sobre o crime, ocorrido durante a madrugada.

Imagens do sistema de segurança do estabelecimento flagraram o suspeito invadindo o local pelo teto e permanecendo nas dependências do mercado entre 2h24 e 3h30.

Diante das evidências, as equipes policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde foram autorizadas a entrar por um familiar. O homem foi localizado dormindo e, após ser confrontado com as imagens, confessou a autoria do furto, indicando o local onde havia escondido o dinheiro subtraído — aproximadamente R$ 450,00, em cédulas e moedas.

Ele foi conduzido à delegacia, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à criminalidade e destaca a importância da colaboração da comunidade para a segurança pública.