Preso por tráfico de drogas em Siqueira

Pedras de crack prontas para comercialização

A Polícia Militar de Siqueira Campos, neste domingo (13), prendeu homem com 51 pedras de crack.

Os PMs realizavam patrulhamento pelos bairros de Siqueira Campos quando se depararam com um indivíduo em atitude suspeita. Ao notar a presença da viatura, ele se apressou e saiu com as mãos na cintura, aparentando estar escondendo algo.

De imediato, dada voz de abordagem ao rapaz, que não acatou as ordens e a todo momento tentava dificultar a busca pessoal. Os policiais precisaram utilizar a força para contê-lo e abordá-lo. Em buscas pessoais, encontraram 51 pedras de crack, embaladas com papel laminado dentro de uma caixa de cigarro, prontas para a comercialização.

Também foi localizada uma carteira de trabalho, que em seu interior continha a quantia de R$356,05 em notas trocadas, que seria para facilitar o troco na venda dos entorpecentes, além de um aparelho celular pelo qual ele recebia pedidos e gerava chave pix para pagamento pela droga.

Ele relatou aos policiais que era morador de Wenceslau Braz e que teria invadido uma casa abandonada em Siqueira Campos, na qual fazia residência provisória. Os policiais realizaram buscas no local e localizaram uma mochila pertencente ao abordado, que continha uma bucha de cocaína e uma de maconha.

Diante do flagrante pelo crime de tráfico de drogas, o indivíduo abordado foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as medidas pertinentes ao caso.