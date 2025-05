Queda de barreira atinge Ibaiti : vídeo

Na BR-153 neste sábado

Exclusivo: Uma queda de barreira com deslizamento de rochas atingiu um Peugeot 208 na manhã deste sábado, dia oito, no km 117 da BR-153, em Ibaiti. No município e região têm ocorrido chuvas fortes nos últimos dias.

O motorista se feriu, mas sem risco de morte. O acidente aconteceu no trecho entre Ventania.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Federal de Santo Antônio da Platina atendeu a ocorrência. Recebeu a informação de que havia atingido mesmo um veículo, porém quando chegou ao local já havia sido retirado. Já não havia carro nem condutor

Houve interdição no sentido decrescente.

Foi realizada a limpeza da via. Sem interdição.