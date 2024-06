Menor em situação de risco preocupa Ibaiti

“Família Acolhedora” protege crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem

O prefeito de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho participou junto com o presidente da Câmara, André Zaninetti, de uma reunião no Fórum de Ibaiti, com o promotor Carlos Eduardo de Souza. Foi apresentado o projeto “Família Acolhedora”, destinado a crianças e adolescentes afastados temporariamente de suas famílias de origem.

A iniciativa tem como diferencial a questão de que as crianças e adolescentes vão para abrigos institucionais e são bem cuidados por uma família acolhedora, que faz parte do Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA). Selecionadas e acompanhadas por profissionais, essas famílias oferecem um ambiente afetuoso e seguro até que a criança possa retornar à sua família de origem ou ser encaminhada para adoção.

O promotor explicou que a implantação do projeto no município de Ibaiti, teria um custo muito baixo, em vista dos benefícios às crianças e adolescentes atendidas.

Participaram a secretária de Assistência Social, Creuza da Costa Mendes, a psicóloga Bruna Novelli, a assistente social Andréia Dias e o advogado José Reinaldo Valente (integrantes da Comissão que elaborou a minuta do projeto), a procuradora da Câmara, Cristiane Vitório, e o procurador municipal, Tony Moura (foto).