Sanepar vistoria os imóveis da regional de SANTO Antônio

Trabalho abrange várias cidades

Nesta semana, começaram a ser promovidas as Vistorias Técnicas Operacionais (VTOs) em imóveis urbanos do município de Cambará, nesta segunda-feira (dia dez).

Na cidade, devem ser vistoriados cerca de 500 imóveis para atestar que os imóveis estejam corretamente ligados à rede coletora de esgoto. Isso garante a coleta adequada e o bom funcionamento do sistema de tratamento de esgoto, protegendo a saúde das pessoas e preservando o meio ambiente.

O gerente Geral da Região Nordeste, Antônio Gil Gameiro, lembra que os sistemas operacionais de esgoto visam contribuir com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e da qualidade ambiental da cidade.

“Se a coleta, transporte e tratamento operaram corretamente todos têm benefícios. A Sanepar terá tranquilidade operacionais, os clientes ganham com o afastamento eficiente e sem riscos e a cidade terá ganhos ambientais e de saúde”, destaca Gil.

Os trabalhos serão feitos por equipes uniformizadas da empresa Engezzi Engenharia, identificadas a serviço da Sanepar, sendo necessária a vistoria interna e externa nos imóveis.

“Os técnicos avaliam se as instalações hidrossanitárias estão de acordo com as normas da Sanepar e a Legislação Ambiental. Para isso, conferem os pontos de lançamento de esgoto do banheiro, de pias da cozinha e churrasqueira, lavanderia e pontos de captação de água de chuva, como ralos. Também verificam a existência e a funcionalidade da caixa de retenção de gordura”, explica a gerente Comercial da Sanepar na região, Evelise Bertão Pinheiro Kluk.

A gerente diz ainda que “os testes são feitos com corantes não tóxicos colocados na água e que a destinação incorreta da água da chuva na rede de esgoto é uma das principais causas de refluxo nos imóveis e de transbordamento de esgoto nas ruas, o que causa transtornos e danos ambientais. Para que esteja interligado corretamente, o esgoto do imóvel precisa ser lançado na rede coletora da Sanepar e a água de chuva lançada na galeria pluvial.”

Estando tudo de acordo, o morador receberá um certificado de regularidade do imóvel. Nos casos em que for identificada alguma irregularidade, a equipe de vistoria orientar o cliente, por meio de uma notificação, sobre as adequações que devem ser feitas. O cliente recebe um prazo de 60 dias para corrigir a irregularidade. Passado esse tempo, as equipes retornam ao imóvel para nova visita. Não tendo adequado a ligação, um prazo de mais dez dias é dado. Caso persista a incorreção, o cliente pode ser multado e a situação é repassada à Vigilância Sanitária do Município.

O trabalho abrange outras cidades da área de alcance da Sanepar na região, como Santo Antônio da Platina, Jacarezinho, Siqueira Campos, Ibaiti, Joaquim Távora, Carlópolis e Quatiguá.

Ao todo, 20 mil residências e imóveis comerciais devem ser vistoriados. Até o fim de janeiro, 42% desses imóveis já haviam sido visitados.

Em caso de dúvidas, os clientes podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115. É essencial ter em mãos a fatura de água.