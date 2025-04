TOMBAMENTO de caminhão com soja

Condutor de 34 anos se feriu

Neste fim de semana, um acidente envolveu um caminhão acoplado a três reboques na PR-090, no sentido decrescente da via. A colisão aconteceu no quilômetro 275, quando o veículo tombou para a margem esquerda da estrada, resultando na dispersão da carga de soja que transportava.

Equipes de emergência foram acionadas para atender a ocorrência e realizar a limpeza da pista, que ficou obstruída devido à carga espalhada.

Um dos motoristas (E.S.G.)d e 34 anos, se f machucou e foi socorrido pelos profissionais da unidade de saúde de Sapopema.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.