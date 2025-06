Toro furtada em Salto do Itararé estava em Conselheiro Mairinck

Polícia Militar recuperou camionete

A Polícia Militar recuperou um veículo que havia sido furtado em Salto do Itararé. A ação foi desencadeada após uma denúncia recente de que estava abandonado no Bairro Pavãozinho, área rural de Conselheiro Mairinck.

Ao chegarem ao endereço indicado, localizaram a Fiat Toro, de cor vermelha, sem placas.

Trancado, foi possível identificar, através das numerações do chassi gravadas nos vidros, que se tratava realmente do veículo procurado. Os policiais entraram em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, que orientou sobre a remoção para a realização de perícia posterior. O guincho da PM foi acionado e entregue à delegacia para os procedimentos cabíveis e posterior restituição ao proprietário.