Três cidades da região solucionam 100% de todos ASSASSINATOS

E registram bons índices de redução da criminalidade

A Delegacia de Polícia Civil de Joaquim Távora celebra resultados históricos na segurança pública da região. Desde janeiro de 2023, todos os homicídios registrados na comarca — que abrange também os municípios de Guapirama e Quatiguá — foram completamente esclarecidos, com inquéritos concluídos e autores identificados, alcançando um índice de 100% de resolutividade.

Além desse marco expressivo, dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública apontam uma queda significativa nos índices de criminalidade nos municípios da comarca. Um exemplo emblemático é o município de Guapirama, que, até o momento, não registrou nenhum furto em 2025 — um dado extraordinário, que evidencia a efetividade das ações de prevenção e repressão qualificada adotadas pelas forças de segurança.

O delegado titular da comarca, Jean Paulo da Silva Brunhari, destacou o conjunto de fatores que têm contribuído para esses resultados: “As ações de investigação e as operações policiais realizadas têm impacto direto na redução da criminalidade e no fortalecimento da sensação de segurança da população. Fundamental também é a integração entre as forças de segurança pública, com destaque especial para o trabalho ostensivo e preventivo desempenhado pela Polícia Militar. Além disso, é imprescindível reconhecer o apoio dos poderes públicos municipais, que investem em tecnologias e ações preventivas. Em Joaquim Távora, por exemplo, a instalação de mais de 100 câmeras de monitoramento e o cercamento eletrônico da cidade são exemplos concretos que potencializam a ação policial e a prevenção de crimes.”

Outro importante avanço na comarca é a instalação, em breve, de uma sala de atendimento especializado às mulheres em situação de violência doméstica e familiar no município de Joaquim Távora. A iniciativa tornará a cidade uma das poucas da região a oferecer um espaço exclusivo e adequado para acolhimento, atendimento humanizado e encaminhamento de vítimas, fortalecendo a rede de proteção e combate à violência contra a mulher.